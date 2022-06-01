Adresár spoločností
Avaya
Avaya Platy

Platy Avaya sa pohybujú od $21,134 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Technický pisateľ na spodnej hranici až po $218,900 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Avaya. Posledná aktualizácia: 8/26/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $21.8K
Finančný analytik
$181K
Produktový manažér
$112K

Projektový manažér
$34.3K
Nábor zamestnancov
$125K
Predaj
$219K
Manažér softvérového inžinierstva
$149K
Architekt riešení
$128K
Technický pisateľ
$21.1K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at Avaya is Predaj at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $218,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Avaya is $125,424.

Odporúčané pozície

