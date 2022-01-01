Adresár Spoločností
Avast Software
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Avast Software Platy

Platový rozsah Avast Software sa pohybuje od $44,774 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $125,290 pre Produktový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Avast Software. Naposledy aktualizované: 8/9/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Median $44.8K
Produktový manažér
$125K
Manažér softvérového inžinierstva
$98.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Avast Software je Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $125,290. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Avast Software je $98,490.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Avast Software

Súvisiace spoločnosti

  • BAE Systems
  • nCino
  • Nuix
  • Darktrace
  • Rapid7
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje