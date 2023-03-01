Adresár Spoločností
Auvik Networks
Auvik Networks Platy

Platový rozsah Auvik Networks sa pohybuje od $47,916 v celkovej kompenzácii ročne pre Informatik (IT) na spodnom konci do $239,700 pre Produktový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Auvik Networks. Naposledy aktualizované: 8/16/2025

$160K

Informatik (IT)
$47.9K
Produktový manažér
$240K
Softvérový inžinier
$82.5K

Manažér softvérového inžinierstva
$139K
Technický writer
$65.7K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Auvik Networks je Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $239,700. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Auvik Networks je $82,488.

