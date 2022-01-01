Adresár Spoločností
Autonomous
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Autonomous Platy

Platový rozsah Autonomous sa pohybuje od $26,532 v celkovej kompenzácii ročne pre Projektový manažér na spodnom konci do $64,675 pre Informatik (IT) na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Autonomous. Naposledy aktualizované: 8/16/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Stavebný inžinier
$44K
Informatik (IT)
$64.7K
Projektový manažér
$26.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Autonomous, ir Informatik (IT) at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $64,675. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Autonomous, ir $44,001.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Autonomous

Súvisiace spoločnosti

  • InMobi
  • The BHW Group
  • Biomeme
  • TeleTracking
  • Zimperium
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje