Autodesk
  Manažér technických programov

  Všetky platy Manažér technických programov

Autodesk Manažér technických programov Platy

Manažér technických programov odmeňovanie in United States v Autodesk sa pohybuje od $144K za year pre P3 do $216K za year pre P4. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $188K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Autodesk. Posledná aktualizácia: 9/23/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$144K
$117K
$18.9K
$8K
P4
$216K
$169K
$29.3K
$17.1K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér technických programov v Autodesk in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $229,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Autodesk pre pozíciu Manažér technických programov in United States je $177,000.

