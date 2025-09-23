Manažér softvérového inžinierstva odmeňovanie in United States v Autodesk sa pohybuje od $188K za year pre M1 do $406K za year pre M5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $300K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Autodesk. Posledná aktualizácia: 9/23/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
M1
$188K
$163K
$15K
$10K
M2
$219K
$168K
$32.5K
$18.8K
M3
$236K
$175K
$42.5K
$18.8K
M4
$332K
$210K
$80.1K
$41.5K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
V spoločnosti Autodesk podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)
