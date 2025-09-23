Produktový dizajnér odmeňovanie in United States v Autodesk sa pohybuje od $122K za year pre P1 do $292K za year pre P5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $147K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Autodesk. Posledná aktualizácia: 9/23/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
$122K
$122K
$0
$0
P2
$155K
$129K
$14.4K
$11.8K
P3
$173K
$143K
$22.4K
$7.3K
P4
$176K
$145K
$22.3K
$9K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
V spoločnosti Autodesk podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
