Autodesk
  • Platy
  • Strojný inžinier

  • Všetky platy Strojný inžinier

Autodesk Strojný inžinier Platy

Priemerné Strojný inžinier celkové odmeňovanie in Canada v Autodesk sa pohybuje od CA$160K do CA$222K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Autodesk. Posledná aktualizácia: 9/23/2025

Priemerná celková odmena

CA$171K - CA$201K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
CA$160KCA$171KCA$201KCA$222K
Bežný rozsah
Možný rozsah

CA$225K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.


Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Autodesk podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Strojný inžinier v Autodesk in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$222,394. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Autodesk pre pozíciu Strojný inžinier in Canada je CA$159,667.

