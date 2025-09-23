Obchodný analytik odmeňovanie in United States v Autodesk sa pohybuje od $92.4K za year pre P2 do $210K za year pre P4. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $90K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Autodesk. Posledná aktualizácia: 9/23/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$92.4K
$85.6K
$3.7K
$3K
P3
$127K
$110K
$9K
$8.6K
P4
$210K
$149K
$41.2K
$19.9K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
Nenašli sa žiadne platy
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
V spoločnosti Autodesk podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)
