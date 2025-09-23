Adresár spoločností
Auto1
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Auto1 Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Germany v Auto1 dosahuje €74.2K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Auto1. Posledná aktualizácia: 9/23/2025

Mediánový balík
company icon
Auto1
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Celkom za rok
€74.2K
Úroveň
Senior
Základný plat
€74.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
15 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Auto1?

€142K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Auto1 in Germany predstavuje ročnú celkovú odmenu €82,019. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Auto1 pre pozíciu Softvérový inžinier in Germany je €72,436.

Odporúčané pozície

Ďalšie zdroje