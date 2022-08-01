Adresár Spoločností
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Platy

Platový rozsah Auto-Owners Insurance sa pohybuje od $55,720 v celkovej kompenzácii ročne pre Obchodný analytik na spodnom konci do $107,100 pre Marketing na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Auto-Owners Insurance. Naposledy aktualizované: 8/16/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $71K

Full-stack softvérový inžinier

Obchodný analytik
$55.7K
Rozvoj obchodu
$56.3K

Dátový vedec
$89.6K
Marketing
$107K
Produktový dizajnér
$79.6K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$90.8K
Architekt riešení
$101K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Auto-Owners Insurance je Marketing at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $107,100. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Auto-Owners Insurance je $84,555.

