Authentise
Authentise Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in United Kingdom v Authentise dosahuje £54.5K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Authentise. Posledná aktualizácia: 9/23/2025

Mediánový balík
company icon
Authentise
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Celkom za rok
£54.5K
Úroveň
L3
Základný plat
£54.5K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
2 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Authentise?

£121K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Authentise in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £57,299. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Authentise pre pozíciu Softvérový inžinier in United Kingdom je £54,504.

