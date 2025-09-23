Adresár spoločností
Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Canada v Auth0 dosahuje CA$199K za year.

Mediánový balík
company icon
Auth0
Sr Full-stack Engineer
Toronto, ON, Canada
Celkom za rok
CA$199K
Úroveň
Senior
Základný plat
CA$163K
Stock (/yr)
CA$35.2K
Bonus
CA$0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Auth0?

CA$225K

Najnovšie odoslané platy
Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Auth0 in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$266,911. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Auth0 pre pozíciu Softvérový inžinier in Canada je CA$190,157.

