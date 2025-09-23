Adresár spoločností
Australian Government
Australian Government Produktový manažér Platy

Mediánový Produktový manažér kompenzačný balík in Australia v Australian Government dosahuje A$168K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Australian Government. Posledná aktualizácia: 9/23/2025

Mediánový balík
Australian Government
Product Manager
Celkom za rok
A$168K
Úroveň
-
Základný plat
A$168K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
14 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Australian Government?

A$249K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Australian Government in Australia predstavuje ročnú celkovú odmenu A$173,170. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Australian Government pre pozíciu Produktový manažér in Australia je A$168,482.

Ďalšie zdroje