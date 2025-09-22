Manažér softvérového inžinierstva odmeňovanie in United States v Aurora sa pohybuje od $447K za year pre P7 do $599K za year pre P8. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $458K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Aurora. Posledná aktualizácia: 9/22/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$ --
$ --
$ --
$ --
P7
$447K
$227K
$173K
$46.7K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Aurora podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)