Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Aurora sa pohybuje od $180K za year pre P4 do $571K za year pre P8. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $253K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Aurora. Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P4
Software Engineer I(Začiatočnícka úroveň)
$180K
$145K
$21.2K
$14.7K
P5
Software Engineer II
$222K
$164K
$42.3K
$15.3K
P6
Senior Software Engineer
$314K
$208K
$88.5K
$18K
P7
Staff Software Engineer
$379K
$226K
$124K
$28.6K
Zobraziť 4 Viac úrovní
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Aurora podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Aurora podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Aurora in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $570,784. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Aurora pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $244,000.

Ďalšie zdroje