Priemerné Nábor zamestnancov celkové odmeňovanie in United States v Aurora sa pohybuje od $138K do $201K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Aurora. Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Priemerná celková odmena

$158K - $180K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$138K$158K$180K$201K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Aurora podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

