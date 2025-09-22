Produktový dizajnér odmeňovanie in United States v Aurora dosahuje $170K za year pre P6. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Aurora. Posledná aktualizácia: 9/22/2025
Priemerná celková odmena
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Aurora podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)
