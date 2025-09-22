Adresár spoločností
Produktový dizajnér odmeňovanie in United States v Aurora dosahuje $170K za year pre P6. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Aurora. Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Priemerná celková odmena

$150K - $178K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$139K$150K$178K$190K
Bežný rozsah
Možný rozsah
Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P4
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Product Designer
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobraziť 3 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Aurora podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v Aurora in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $189,750. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Aurora pre pozíciu Produktový dizajnér in United States je $138,600.

