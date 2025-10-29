Adresár spoločností
Aurizn
Aurizn Dátový vedec Platy

Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in Australia v Aurizn dosahuje A$80.3K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Aurizn. Posledná aktualizácia: 10/29/2025

Mediánový balík
company icon
Aurizn
Data Scientist
Adelaide, SA, Australia
Celkom za rok
A$80.3K
Úroveň
-
Základný plat
A$80.3K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
2 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Aurizn?
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Aurizn in Australia predstavuje ročnú celkovú odmenu A$95,443. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Aurizn pre pozíciu Dátový vedec in Australia je A$80,279.

