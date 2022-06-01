Adresár Spoločností
Aura
Aura Platy

Platový rozsah Aura sa pohybuje od $84,575 v celkovej kompenzácii ročne pre Účtovník na spodnom konci do $258,700 pre Spokojnosť zákazníkov na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Aura. Naposledy aktualizované: 8/22/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $130K
Produktový manažér
Median $176K
Účtovník
$84.6K

Firemný rozvoj
$137K
Spokojnosť zákazníkov
$259K
Dátový vedec
$172K
Elektrotechnický inžinier
$124K
Manažérsky konzultant
$84.6K
Marketing
$139K
UX výskumník
$159K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Aura je Spokojnosť zákazníkov at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $258,700. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Aura je $138,250.

