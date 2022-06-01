Adresár Spoločností
AuditBoard
AuditBoard Platy

Platový rozsah AuditBoard sa pohybuje od $52,735 v celkovej kompenzácii ročne pre Projektový manažér na spodnom konci do $238,000 pre Produktový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov AuditBoard. Naposledy aktualizované: 8/22/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $195K

Full-stack softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $238K
Predaj
Median $190K

Ľudské zdroje
$175K
Manažér programu
$100K
Projektový manažér
$52.7K
Personálny nábor
$80.4K
Obchodný inžinier
$194K
Manažér softvérového inžinierstva
$213K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti AuditBoard podliehajú Granty akcií/equity 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

FAQ

The highest paying role reported at AuditBoard is Produktový manažér with a yearly total compensation of $238,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AuditBoard is $190,000.

