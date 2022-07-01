Adresár Spoločností
AudioEye
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

AudioEye Platy

Platový rozsah AudioEye sa pohybuje od $169,150 v celkovej kompenzácii ročne pre Dátový vedec na spodnom konci do $282,580 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov AudioEye. Naposledy aktualizované: 8/22/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Dátový vedec
$169K
Produktový dizajnér
$231K
Produktový manažér
$224K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Predaj
$225K
Manažér softvérového inžinierstva
$283K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v AudioEye je Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $282,580. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v AudioEye je $224,870.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre AudioEye

Súvisiace spoločnosti

  • Databricks
  • PayPal
  • Flipkart
  • Tesla
  • DoorDash
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje