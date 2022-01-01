Adresár Spoločností
Audible
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Audible Platy

Platový rozsah Audible sa pohybuje od $53,890 v celkovej kompenzácii ročne pre Obchodné operácie na spodnom konci do $525,300 pre Informatik (IT) na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Audible. Naposledy aktualizované: 8/22/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
SDE I $178K
SDE II $301K

Backend softvérový inžinier

Full-stack softvérový inžinier

Inžinier obchodnej inteligencie

Dátový vedec
Median $225K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $360K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Produktový manažér
Median $220K
Manažér programu
Median $137K
Personálny nábor
Median $150K
Technický manažér programu
Median $192K
Obchodné operácie
$53.9K
Obchodný analytik
$112K
Finančný analytik
$161K
Ľudské zdroje
$169K
Informatik (IT)
$525K
Právne oddelenie
$393K
Manažérsky konzultant
$101K
Marketingové operácie
$189K
UX výskumník
$168K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Plán nadobudnutia práv

5%

ROK 1

15%

ROK 2

40%

ROK 3

40%

ROK 4

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Audible podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 5% nadobúda sa v 1st-ROK (5.00% ročne)

  • 15% nadobúda sa v 2nd-ROK (15.00% ročne)

  • 40% nadobúda sa v 3rd-ROK (20.00% polročne)

  • 40% nadobúda sa v 4th-ROK (20.00% polročne)

25%

ROK 1

35%

ROK 2

40%

ROK 3

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Audible podliehajú RSUs 3-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 35% nadobúda sa v 2nd-ROK (35.00% ročne)

  • 40% nadobúda sa v 3rd-ROK (40.00% ročne)

Máte otázku? Opýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi na interakciu so zamestnancami z rôznych spoločností, získanie kariérnych rád a viac.

Navštíviť teraz!

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Audible je Informatik (IT) at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $525,300. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Audible je $178,375.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Audible

Súvisiace spoločnosti

  • Alto
  • Vimeo
  • SeatGeek
  • Glossier
  • Papa
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje