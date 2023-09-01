Adresár spoločností
Atlantic Health System
Atlantic Health System Platy

Platy Atlantic Health System sa pohybujú od $65,325 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Business analytik na spodnej hranici až po $128,106 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Atlantic Health System. Posledná aktualizácia: 11/14/2025

Business analytik
$65.3K
Ľudské zdroje
$106K
Softvérový inžinier
$128K

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Atlantic Health System predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $128,106. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Atlantic Health System je $105,550.

