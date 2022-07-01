Adresár spoločností
Athelas
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Athelas Platy

Platy Athelas sa pohybujú od $35,175 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $207,834 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Athelas. Posledná aktualizácia: 10/9/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Administratívny asistent
$50.8K
Manažér obchodných operácií
$169K
Marketingové operácie
$95.8K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Produktový manažér
$208K
Softvérový inžinier
$35.2K

Full-Stack softvérový inžinier

Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Athelas podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Máte otázku? Spýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi, aby ste sa zapojili do diskusií so zamestnancami z rôznych spoločností, získali kariérne tipy a ďalšie.

Navštíviť teraz!

Často kladené otázky

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Athelas הוא Produktový manažér at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $207,834. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Athelas הוא $95,769.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Athelas

Súvisiace spoločnosti

  • Lyft
  • PayPal
  • Tesla
  • Snap
  • Coinbase
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje