Astranis Platy

Platy Astranis sa pohybujú od $121,762 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Strojný inžinier na spodnej hranici až po $225,400 pre Právne na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Astranis. Posledná aktualizácia: 8/30/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $213K
Strojný inžinier
Median $122K
Hardvérový inžinier
Median $140K

Nábor zamestnancov
Median $155K
Manažér technických programov
Median $165K
Právne
$225K
Predajný inžinier
$139K
Rizikový kapitalista
$201K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Astranis podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

