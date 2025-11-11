Adresár spoločností
Aston
Aston Backend softvérový inžinier Platy v Moscow Metro Area

Mediánový Backend softvérový inžinier kompenzačný balík in Moscow Metro Area v Aston dosahuje RUB 2.69M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Aston. Posledná aktualizácia: 11/11/2025

Mediánový balík
company icon
Aston
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Celkom za rok
RUB 2.69M
Úroveň
Middle
Základný plat
RUB 2.69M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Roky v spoločnosti
2-4 Roky
Roky skúseností
2-4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Aston?
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Backend softvérový inžinier v Aston in Moscow Metro Area predstavuje ročnú celkovú odmenu RUB 3,269,962. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Aston pre pozíciu Backend softvérový inžinier in Moscow Metro Area je RUB 2,694,384.

