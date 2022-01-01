Adresár spoločností
ASSURANCE IQ
ASSURANCE IQ Platy

Platy ASSURANCE IQ sa pohybujú od $63,315 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Marketingové operácie na spodnej hranici až po $261,300 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ASSURANCE IQ. Posledná aktualizácia: 9/12/2025

$160K

Produktový manažér
Median $156K
Účtovník
$93.1K
Dátový vedec
$152K

Marketing
$93.5K
Marketingové operácie
$63.3K
Produktový dizajnér
$186K
Manažér programov
$111K
Manažér softvérového inžinierstva
$261K
Manažér technických programov
$173K
Harmonogram Vestingu

10%

ROK 1

20%

ROK 2

40%

ROK 3

30%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti ASSURANCE IQ podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 10% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (10.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (20.00% ročne)

  • 40% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (40.00% ročne)

  • 30% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (30.00% ročne)

Často kladené otázky

La compensació total anual mitjana reportada a ASSURANCE IQ és $152,348.

Odporúčané pozície

