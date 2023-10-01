Adresár Spoločností
Platový rozsah ASM sa pohybuje od $48,663 v celkovej kompenzácii ročne pre Obchodné operácie na spodnom konci do $156,310 pre Produktový dizajnér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ASM. Naposledy aktualizované: 8/21/2025

$160K

Strojný inžinier
Median $115K
Softvérový inžinier
Median $134K
Hardvérový inžinier
Median $150K

Obchodné operácie
$48.7K
Chemický inžinier
$140K
Elektrotechnický inžinier
$113K
Produktový dizajnér
$156K
Projektový manažér
$134K
Obchodný inžinier
$99.5K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v ASM je Produktový dizajnér at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $156,310. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v ASM je $134,000.

