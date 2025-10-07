Adresár spoločností
Arm
Arm Výskumný vedec Platy v United Kingdom

Výskumný vedec odmeňovanie in United Kingdom v Arm sa pohybuje od £76.8K za year pre Grade 3 do £123K za year pre Grade 5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United Kingdom dosahuje £82.5K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Arm. Posledná aktualizácia: 10/7/2025

Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Grade 2
Graduate Engineer(Začiatočnícka úroveň)
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 3
Engineer
£76.8K
£58.6K
£11.5K
£6.7K
Grade 4
Senior Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 5
Staff Engineer
£123K
£84.1K
£30.5K
£8.8K
£122K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Arm podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Výskumný vedec v Arm in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £365,710. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Arm pre pozíciu Výskumný vedec in United Kingdom je £70,991.

