ASIC Engineer odmeňovanie in Greater Austin Area v Arm sa pohybuje od $168K za year pre Graduate Hardware Engineer do $382K za year pre Principal Hardware Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Austin Area dosahuje $315K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Arm. Posledná aktualizácia: 10/7/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
$168K
$132K
$23.5K
$12.5K
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$194K
$152K
$27.4K
$14.6K
Staff Hardware Engineer
$268K
$187K
$60.5K
$21K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Arm podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)