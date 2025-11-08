Adresár spoločností
Arista Networks
Softvérový inžinier Úroveň

3L

Úrovne v Arista Networks

  1. 2
  2. 3L
  3. 3H
Priemerná Ročne Celková kompenzácia
$160,414
Základný plat
$126,927
Akciová prémia ()
$23,182
Bonus
$10,305
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie platové údaje
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
