Arbor Biotechnologies
    • O spoločnosti

    Arbor Biotechnologies is a life sciences company that uses AI, genome sequencing, gene synthesis, and high-throughput screening to discover proteins for improving human health and sustainability.

    https://arbor.bio
    Webstránka
    2016
    Rok založenia
    118
    Počet zamestnancov
    $10M-$50M
    Odhadované príjmy
    Sídlo

