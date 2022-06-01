Adresár Spoločností
AppsFlyer Platy

Platový rozsah AppsFlyer sa pohybuje od $29,470 v celkovej kompenzácii ročne pre Spokojnosť zákazníkov na spodnom konci do $269,593 pre Technický manažér programu na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov AppsFlyer. Naposledy aktualizované: 8/13/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $133K

Backend softvérový inžinier

Manažér softvérového inžinierstva
Median $144K
Obchodný analytik
$95.4K

Spokojnosť zákazníkov
$29.5K
Dátový analytik
$85.3K
Dátový vedec
$141K
Ľudské zdroje
$85.4K
Marketing
$54K
Produktový dizajnér
$85.4K
Produktový manažér
$109K
Manažér programu
$125K
Personálny nábor
$147K
Predaj
$121K
Technický manažér programu
$270K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti AppsFlyer podliehajú Granty akcií/equity 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v AppsFlyer je Technický manažér programu at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $269,593. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v AppsFlyer je $115,012.

Ďalšie zdroje