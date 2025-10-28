Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v AppLovin sa pohybuje od $242K za year pre Software Engineer 2 do $574K za year pre Staff Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $350K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky AppLovin. Posledná aktualizácia: 10/28/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
ROK 1
V spoločnosti AppLovin podliehajú RSUs 1-ročnému harmonogramu vestingu:
100% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% štvrťročne)
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu