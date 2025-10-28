Adresár spoločností
AppLovin
AppLovin Produktový manažér Platy

Produktový manažér odmeňovanie in Germany v AppLovin dosahuje €102K za year pre Senior Product Manager 2. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky AppLovin. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Priemerná celková odmena

€92.9K - €108K
Germany
Bežný rozsah
Možný rozsah
€81.9K€92.9K€108K€119K
Bežný rozsah
Možný rozsah
Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
Don't get lowballed

Harmonogram Vestingu

100%

ROK 1

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti AppLovin podliehajú RSUs 1-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 100% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v AppLovin in Germany predstavuje ročnú celkovú odmenu €118,890. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v AppLovin pre pozíciu Produktový manažér in Germany je €81,924.

