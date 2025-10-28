Adresár spoločností
AppLovin
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový dizajnér

  • Všetky platy Produktový dizajnér

AppLovin Produktový dizajnér Platy

Priemerné Produktový dizajnér celkové odmeňovanie in Canada v AppLovin sa pohybuje od CA$61.5K do CA$89.2K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky AppLovin. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Priemerná celková odmena

CA$69.7K - CA$81K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
CA$61.5KCA$69.7KCA$81KCA$89.2K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Produktový dizajnér príspevkovs v spoločnosti AppLovin na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat

Block logo
+CA$80.6K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.6K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed

Harmonogram Vestingu

100%

ROK 1

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti AppLovin podliehajú RSUs 1-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 100% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% štvrťročne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Produktový dizajnér ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v AppLovin in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$89,242. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v AppLovin pre pozíciu Produktový dizajnér in Canada je CA$61,494.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre AppLovin

Súvisiace spoločnosti

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje