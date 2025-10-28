Adresár spoločností
AppLovin
AppLovin Dátový vedec Platy

Priemerné Dátový vedec celkové odmeňovanie in United States v AppLovin sa pohybuje od $551K do $802K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky AppLovin. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Priemerná celková odmena

$632K - $721K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$551K$632K$721K$802K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Harmonogram Vestingu

100%

ROK 1

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti AppLovin podliehajú RSUs 1-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 100% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% štvrťročne)



Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v AppLovin in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $802,400. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v AppLovin pre pozíciu Dátový vedec in United States je $550,800.

