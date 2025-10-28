Adresár spoločností
AppLovin Obchodný rozvoj Platy

Obchodný rozvoj odmeňovanie in Vietnam v AppLovin dosahuje ₫2.51B za year pre Senior Business Development Manager. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky AppLovin. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Priemerná celková odmena

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
Bežný rozsah
Možný rozsah
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
Bežný rozsah
Možný rozsah
Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Zobraziť 4 Viac úrovní
Harmonogram Vestingu

100%

ROK 1

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti AppLovin podliehajú RSUs 1-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 100% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Obchodný rozvoj v AppLovin in Vietnam predstavuje ročnú celkovú odmenu ₫2,988,975,360. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v AppLovin pre pozíciu Obchodný rozvoj in Vietnam je ₫2,134,982,400.

