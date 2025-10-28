Obchodný rozvoj odmeňovanie in Vietnam v AppLovin dosahuje ₫2.51B za year pre Senior Business Development Manager. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky AppLovin. Posledná aktualizácia: 10/28/2025
Priemerná celková odmena
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
100%
ROK 1
V spoločnosti AppLovin podliehajú RSUs 1-ročnému harmonogramu vestingu:
100% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% štvrťročne)