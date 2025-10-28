Adresár spoločností
Apple
Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Apple sa pohybuje od $173K za year pre ICT2 do $744K za year pre ICT6. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $345K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Apple. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
ICT2
Junior Software Engineer(Začiatočnícka úroveň)
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
Software Engineer
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
Senior Software Engineer
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Apple podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (12.50% polročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% polročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (12.50% polročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (12.50% polročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Apple podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Zahrnuté pozície

iOS inžinier

Mobilný softvérový inžinier

Frontend softvérový inžinier

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA)

Dátový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

Bezpečnostný softvérový inžinier

DevOps inžinier

Inžinier spoľahlivosti webu

Softvérový inžinier virtuálnej reality

Systémový inžinier

Softvérový inžinier videohier

Advokát vývojárov

Výskumný vedec

Softvérový inžinier vstavovaných systémov

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Apple in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $744,057. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Apple pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $337,000.

