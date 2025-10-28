Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Apple sa pohybuje od $173K za year pre ICT2 do $744K za year pre ICT6. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $345K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Apple. Posledná aktualizácia: 10/28/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
ICT2
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Apple podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (12.50% polročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% polročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (12.50% polročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (12.50% polročne)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Apple podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu
iOS inžinier
Mobilný softvérový inžinier
Frontend softvérový inžinier
Inžinier strojového učenia
Backend softvérový inžinier
Full-Stack softvérový inžinier
Sieťový inžinier
Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA)
Dátový inžinier
Produkčný softvérový inžinier
Bezpečnostný softvérový inžinier
DevOps inžinier
Inžinier spoľahlivosti webu
Softvérový inžinier virtuálnej reality
Systémový inžinier
Softvérový inžinier videohier
Advokát vývojárov
Výskumný vedec
Softvérový inžinier vstavovaných systémov