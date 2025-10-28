Predaj odmeňovanie in United States v Apple sa pohybuje od $73.1K za year pre ICT2 do $253K za year pre ICT5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $70K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Apple. Posledná aktualizácia: 10/28/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
ICT2
$73.1K
$67.5K
$4.2K
$1.4K
ICT3
$68.8K
$67.4K
$1.4K
$0
ICT4
$148K
$123K
$18K
$7.1K
ICT5
$233K
$155K
$65K
$13K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Apple podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (12.50% polročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% polročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (12.50% polročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (12.50% polročne)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Apple podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu