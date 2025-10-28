Adresár spoločností
Apple
Apple Investičný bankár Platy

Priemerné Investičný bankár celkové odmeňovanie in India v Apple sa pohybuje od ₹2.48M do ₹3.39M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Apple. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Priemerná celková odmena

₹2.66M - ₹3.21M
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
₹2.48M₹2.66M₹3.21M₹3.39M
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Apple podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (12.50% polročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% polročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (12.50% polročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (12.50% polročne)

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Investičný bankár v Apple in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹3,388,536. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Apple pre pozíciu Investičný bankár in India je ₹2,482,979.

