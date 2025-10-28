IT špecialista odmeňovanie v Apple sa pohybuje od $53K za year pre ICT2 do $356K za year pre ICT5. Mediánový yearný kompenzačný balík dosahuje $77.2K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Apple. Posledná aktualizácia: 10/28/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
ICT2
$53K
$50.7K
$2.1K
$140
ICT3
$236K
$144K
$71.7K
$20.3K
ICT4
$163K
$128K
$28.5K
$6K
ICT5
$356K
$220K
$110K
$25.8K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Apple podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (12.50% polročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% polročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (12.50% polročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (12.50% polročne)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
