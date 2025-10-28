Adresár spoločností
Apple
Elektrotechnický inžinier odmeňovanie in United States v Apple sa pohybuje od $161K za year pre ICT2 do $475K za year pre ICT5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $258K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Apple. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
ICT2
$161K
$138K
$22.1K
$1.6K
ICT3
$211K
$154K
$41K
$16.1K
ICT4
$331K
$201K
$111K
$19.5K
ICT5
$475K
$250K
$175K
$49.5K
Zobraziť 4 Viac úrovní
Najnovšie odoslané platy
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Apple podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (12.50% polročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% polročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (12.50% polročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (12.50% polročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Apple podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Elektrotechnický inžinier v Apple in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $474,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Apple pre pozíciu Elektrotechnický inžinier in United States je $265,000.

