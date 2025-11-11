Adresár spoločností
Appian
Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Appian sa pohybuje od $121K za year pre Software Engineer 1 do $182K za year pre Senior Software Engineer 1. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $130K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Appian. Posledná aktualizácia: 11/11/2025

Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Software Engineer 1
(Začiatočnícka úroveň)
$121K
$113K
$356
$7.7K
Software Engineer 2
$155K
$141K
$3.8K
$10.7K
Senior Software Engineer 1
$182K
$175K
$2.5K
$5K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovšie odoslané platy
Harmonogram Vestingu

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Appian podliehajú RSUs 5-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (20.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier v Appian in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $205,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Appian pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier in United States je $143,400.

