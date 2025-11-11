Adresár spoločností
Appian
  • Platy
  • Predaj

  • Účtový manažér

Appian Účtový manažér Platy

Mediánový Účtový manažér kompenzačný balík in United States v Appian dosahuje $338K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Appian. Posledná aktualizácia: 11/11/2025

Mediánový balík
company icon
Appian
Account Executive
Dallas, TX
Celkom za rok
$150K
Úroveň
Account Executive
Základný plat
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
13 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Appian?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Appian podliehajú RSUs 5-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (20.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Účtový manažér v Appian in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $170,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Appian pre pozíciu Účtový manažér in United States je $150,000.

Ďalšie zdroje