Adresár spoločností
Appian
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Účtovník

  • Technický účtovník

Appian Technický účtovník Platy

Priemerné Technický účtovník celkové odmeňovanie in United States v Appian sa pohybuje od $92.4K do $129K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Appian. Posledná aktualizácia: 11/11/2025

Priemerná celková odmena

$99K - $117K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$92.4K$99K$117K$129K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Účtovník príspevkovs v spoločnosti Appian na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Harmonogram Vestingu

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Appian podliehajú RSUs 5-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (20.00% ročne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Účtovník ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Technický účtovník v Appian in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $128,700. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Appian pre pozíciu Technický účtovník in United States je $92,400.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Appian

Súvisiace spoločnosti

  • AppFolio
  • Roper Technologies
  • A10 Networks
  • Aruba
  • Appen
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje