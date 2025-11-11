Priemerné Technický účtovník celkové odmeňovanie in United States v Appian sa pohybuje od $92.4K do $129K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Appian. Posledná aktualizácia: 11/11/2025
Priemerná celková odmena
20%
ROK 1
20%
ROK 2
20%
ROK 3
20%
ROK 4
20%
ROK 5
V spoločnosti Appian podliehajú RSUs 5-ročnému harmonogramu vestingu:
20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (20.00% ročne)