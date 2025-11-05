Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Montreal v AppDirect sa pohybuje od CA$83K za year pre P1 do CA$145K za year pre P4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Montreal dosahuje CA$110K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky AppDirect. Posledná aktualizácia: 11/5/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
CA$124K
CA$118K
CA$2.4K
CA$3.4K
P4
CA$145K
CA$136K
CA$465.5
CA$9.3K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti AppDirect podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)