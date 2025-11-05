Adresár spoločností
AppDirect
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater Montreal

AppDirect Softvérový inžinier Platy v Greater Montreal

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Montreal v AppDirect sa pohybuje od CA$83K za year pre P1 do CA$145K za year pre P4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Montreal dosahuje CA$110K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky AppDirect. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Začiatočnícka úroveň)
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
Software Engineer
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
Senior Software Engineer
CA$124K
CA$118K
CA$2.4K
CA$3.4K
P4
Staff Software Engineer
CA$145K
CA$136K
CA$465.5
CA$9.3K
Zobraziť 3 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti AppDirect podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v AppDirect in Greater Montreal predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$159,303. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v AppDirect pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Montreal je CA$112,281.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre AppDirect

Súvisiace spoločnosti

  • Sitecore
  • REI Systems
  • FiscalNote
  • Swimlane
  • AlgoSec
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje