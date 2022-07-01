Adresár spoločností
Apollo.io
Apollo.io Platy

Platy Apollo.io sa pohybujú od $59,069 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $306,460 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Apollo.io. Posledná aktualizácia: 11/14/2025

Softvérový inžinier
L4 $59.1K
L5 $78.3K
L6 $97.6K

Frontend softvérový inžinier

Backend softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $280K
Manažér obchodných operácií
$186K

Business analytik
$164K
Dátový vedec
$253K
Grafický dizajnér
$212K
Ľudské zdroje
$151K
Marketing
$114K
Produktový dizajnér
$284K
Manažér produktového dizajnu
$243K
Recruiter
$219K
Manažér softvérového inžinierstva
$306K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Apollo.io podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Apollo.io predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $306,460. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Apollo.io je $199,020.

