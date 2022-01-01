Adresár spoločností
Apollo GraphQL
Apollo GraphQL Platy

Platy Apollo GraphQL sa pohybujú od $185,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $313,425 pre Recruiter na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Apollo GraphQL. Posledná aktualizácia: 11/14/2025

Softvérový inžinier
Median $185K
Produktový manažér
$225K
Recruiter
$313K

Manažér softvérového inžinierstva
$303K
Architekt riešení
$214K
UX výskumník
$265K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Apollo GraphQL predstavuje Recruiter at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $313,425. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Apollo GraphQL je $245,196.

